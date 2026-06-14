В российском аэропорту ограничили возможность летать Росавиация ввела ограничения на прилеты и вылеты в калужском аэропорту Грабцево

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Мера направлена на обеспечение безопасности пассажиров и экипажа воздушных судов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в публикации.

Срок действия ограничений не уточняется. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальными уведомлениями Росавиации и уточнять статус рейсов.

Ранее сообщалось, что иностранные авиаперевозчики стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах, чтобы сократить расходы на рейсы. Пресс-служба Росавиации проинформировала, что это происходит из-за текущей конъюнктуры мирового рынка горюче-смазочных материалов. В ведомстве сообщили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что власти Евросоюза пытаются скрыть дефицит авиационного топлива через «инновацию», из-за которой пассажиры вынуждены стоять в шестичасовых очередях в аэропортах. Так он прокомментировал информацию о том, что граждане США сталкиваются с длительными задержками из-за новой системы въезда и выезда ЕС.