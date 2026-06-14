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14 июня 2026 в 02:46

В МИД РФ оценили вероятность диалога Путина и Трампа на саммите АТЭС

Бердыев: диалог между Путиным и Трампом на саммите АТЭС остается под вопросом

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пока сложно оценить вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости. Причиной названа хрупкая и нестабильная международная обстановка.

В 2017 году встречи Путина и Трампа проходили на саммитах «двадцатки» и АТЭС, то же самое повторилось в 2019 году. Главное, чтобы стороны были настроены на разговор и компромиссы. На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки, — сказал Бердыев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уже сообщал, что встреча пока не согласовывалась, но она возможна. Путин подтвердил свое участие в саммите, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября.

Ранее Россия направила дипломатические демарши в США из-за отказа в допуске российских представителей на мероприятия «Группы двадцати». При председательстве США в G20 Россия столкнулась с проблемами допуска, поскольку представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук находятся в санкционных списках Вашингтона.

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