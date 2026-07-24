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24 июля 2026 в 18:45

Ростех раскрыл дальность полета укороченной версии МС-21

Ростех: дальность полета укороченной версии МС-21 составит пять тысяч километров

МС-21 МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дальность полета укороченной версии МС-21 составит не менее пяти тысяч километров, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезев на встрече с президентом России Владимиром Путином. Глава государства посетил Иркутский авиационный завод. Чемезев также заверил, что со временем дальность полета будет только увеличиваться.

Глава Иркутского авиазавода Андрей Сойнов уточнил, что самолет МС-21-210 находится на этапе опытно-конструкторских работ, уже заключен государственный контракт и выделены деньги. Первый полет запланирован на 2028 год. Отвечая на вопрос президента о количестве пассажиров, которых сможет перевозить самолет, Сойнов сказал, что речь идет о вместительности в 140 человек.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что они обеспечивают около 80% потребностей российской армии в рамках специальной военной операции. Предприятия продолжают работать в усиленном режиме для выполнения задач фронта.

Ростех также создал маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Как отметил Чемезов, новое оружие позволяет попадать в любые цели.

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