В Ростехе создали новейший дрон, который способен поразить любые цели

07 мая 2026 в 14:35

Чемезов: Ростех разработал дрон «Скальпель», который попадает в любые цели

Фото: kremlin.ru
Государственная корпорация «Ростех» создала маневренный беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель», рассказал глава компании Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Новое оружие позволяет попадать в любые цели, передает слава Чемезова пресс-служба Кремля.

В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место, — сказал глава Ростеха.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

Прежде оружейная компания Lobaev Arms завершила собственную разработку роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Он управляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Производитель уже приступил к серийному выпуску этой системы.

Россия
Ростех
Сергей Чемезов
БПЛА
