Ростех начал поставлять в войска новые РСЗО Чемезов сообщил Путину о начале поставок РСЗО «Сарма» в ВС России

Госкорпорация «Ростех» в 2025 году начала поставлять в российские войска новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», сообщил гендиректор компании Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Ростеха уточнил, что калибр новой боевой машины составляет 300 миллиметров, передает пресс-служба Кремля.

В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», — сказал Чемезов.

Он рассказал, что главными достоинствами РСЗО являются ее мощь, мобильность и защищенность экипажа. Кабина, в которой находится расчет, бронированная, а на развертывание и сворачивание с позиции требуется всего по три минуты.

Для полного залпа «Сарме» необходимо 18 секунд. Глава Ростеха также отметил, что впервые новая система была представлена на выставке World Defence Show в феврале 2026 года в Саудовской Аравии.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.