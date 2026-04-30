Минобороны РФ раскрыло детали операции с применением «Урагана» против ВСУ Минобороны: расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили позиции и резервы ВСУ в Запорожье

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям и узлам сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате были поражены фортификационные сооружения, техника и живая сила противника.

При патрулировании воздушного пространства разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил позиции и узлы сосредоточения резервов украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. Противник предпринял попытку накопления сил для усиления своих передовых рубежей, — сказано в сообщении.

Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям, после чего был нанесен огневой удар, отметили в ведомстве. Контроль поражения и корректировка осуществлялись с использованием разведывательных беспилотников в режиме реального времени.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил: Запорожский участок фронта, в том числе стык с ДНР, стал самым успешным у российских бойцов на минувшей неделе. По его словам, на этом участке ВСУ понесли самые большие потери. Министерство обороны России данную информацию пока не комментировало.