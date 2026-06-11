На ЗАЭС раскрыли, нарушали ли ВСУ режим тишины На ЗАЭС не зафиксировали новых нарушений режима тишины со стороны ВСУ

Новых случаев нарушения локального режима прекращения огня в районе Запорожской АЭС со стороны ВСУ не зафиксировано, сообщила ТАСС директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Режим тишины был установлен 5 июня.

Нет. Больше нарушений не фиксировалось, — сказала она.

Режим прекращения огня был инициирован главами МАГАТЭ и Росатома Рафаэлем Гросси и Алексеем Лихачевым для ремонта поврежденной линии электропередачи «Днепровская», которая не функционирует с 24 марта. Однако вскоре после объявления режима ВСУ атаковали территорию ЗАЭС, сбросив боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. В результате инцидента пострадали пять военнослужащих и три инженера.

До этого Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской станции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал, что в агентстве не фиксируют нарушения пяти принципов безопасности со стороны Украины. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на более четкую реакцию МАГАТЭ на происходящее вокруг станции.