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07 июля 2026 в 10:42

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в КБР

ФСБ задержала восемь подозреваемых в участии в террористической ячейке в КБР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания в Кабардино-Балкарии восьми человек, которых подозревают в участии в террористической ячейке и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов с целью захвата оружия. По данным спецслужбы, участники группы принесли присягу представителю международной террористической организации и планировали атаковать административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии.

В ФСБ утверждают, что после получения оружия они собирались перейти на нелегальное положение. Во время обысков в домах подозреваемых и в оборудованном тайнике были обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 500 боеприпасов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и материалы для их изготовления. Также изъяты 18 ножей, три радиостанции Motorola, медикаменты, снаряжение для пребывания в горно-лесной местности и запасы еды.

Ранее в Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали участника боевого крыла террористического сообщества. По данным источника, задержанный передал поддельные документы одному из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Россия
Кабардино-Балкария
террористические организации
ФСБ
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