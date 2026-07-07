ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в КБР ФСБ задержала восемь подозреваемых в участии в террористической ячейке в КБР

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания в Кабардино-Балкарии восьми человек, которых подозревают в участии в террористической ячейке и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов с целью захвата оружия. По данным спецслужбы, участники группы принесли присягу представителю международной террористической организации и планировали атаковать административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии.

В ФСБ утверждают, что после получения оружия они собирались перейти на нелегальное положение. Во время обысков в домах подозреваемых и в оборудованном тайнике были обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 500 боеприпасов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и материалы для их изготовления. Также изъяты 18 ножей, три радиостанции Motorola, медикаменты, снаряжение для пребывания в горно-лесной местности и запасы еды.

Ранее в Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали участника боевого крыла террористического сообщества. По данным источника, задержанный передал поддельные документы одному из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».