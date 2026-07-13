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13 июля 2026 в 15:21

Пятерых сторонников террористической организации задержали в КЧР

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Пятерых участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Ат-Такфир ва-ль-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) задержали в Карачаево-Черкесии, сообщает РЕН ТВ в Telegram. Они планировали создать халифат на территории республики.

Также 6 июля там были выявлены и взяты под стражу более 60 членов той же структуры. На следующий день в Кабардино-Балкарии были задержаны еще восемь участников неуказанной террористической ячейки, готовивших нападения на правоохранителей.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания в Кабардино-Балкарии восьми человек, которых подозревают в участии в террористической ячейке и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов с целью захвата оружия. По данным спецслужбы, участники группы принесли присягу представителю международной террористической организации и планировали атаковать административные здания правоохранительных органов в КБР.

До этого в Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали участника боевого крыла террористического сообщества. По данным источника, задержанный передал поддельные документы одному из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Регионы
Карачаево-Черкесия
Кабардино-Балкария
террористические организации
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