Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины

Бывший министр внутренних дел Игорь Клименко назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, объявил президент страны Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами, которое транслировал телеканал ТСН. Заседание спецформата СНБО запланировано на текущую неделю.

На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. <…> Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко, — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого Скибюк занимает пост заместителя главы Генштаба ВСУ.

Кроме того, градоначальник Киева Виталий Кличко выразил недовольство деятельностью столичных районных управлений, чьих руководителей назначает президент. По мнению мэра, неудовлетворительная работа этих органов сдерживает расширение сети городских убежищ, которых в Киеве насчитывается примерно 4 тыс.

Также бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что новые высокопоставленные чиновники, назначенные Зеленским, не имеют нужного уровня компетенции. В качестве примера он привел нового главу правительства Сергея Корецкого, который до прихода в «Нафтогаз» работал в сфере кофейного бизнеса.