«Они его не знают»: среди вещей бойцов ВСУ находят украинские словари На позициях ВСУ в Запорожской области нашли украинские словари

Военнослужащие группировки «Восток» при зачистке позиций ВСУ в Запорожской области начали чаще находить орфографические словари украинского языка среди оставленных вещей, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Утес. Военный заявил, что такие находки могут свидетельствовать о том, что часть бойцов ВСУ изучает украинский язык.

Участились случаи обнаружения нашими военнослужащими орфографических словарей украинского языка непосредственно на закрепленных оборонительных позициях, просто среди вещей <...>. Наличие орфографических словарей говорит только об одном: военнослужащие украинской армии пытаются изучить свой родной язык, его не знают, — рассказал Утес.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что миллионы украинцев не желают учить родной язык. По его словам, многие люди до сих пор не знают украинский. Он также подчеркнул, что без знания «мовы» граждане не смогут сохранить государственность.