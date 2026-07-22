Раскрыт возможный срок польке, избившей детей за украинский язык В Польше женщине грозит до 7,5 года за нападение на украинских школьниц

В польской Легнице 26-летней местной жительнице предъявили обвинение после нападения на двух 13-летних девочек с Украины, пишет местная полиция. По предварительной информации, женщине грозит до семи с половиной лет лишения свободы. Сейчас обвиняемая находится под полицейским надзором. Также ей запрещено приближаться к пострадавшим и посещать место преступления.

26-летней женщине предъявлено обвинение в насилии и нарушении телесной неприкосновенности в отношении двух 13-летних украинских подростков, — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на детской площадке. По версии следствия, причиной конфликта стало то, что школьницы разговаривали между собой на украинском языке. Одна из девочек получила удар кулаком в лицо, второй был нанесен удар в область шеи.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что нападение на российскую туристку в Грузии и последовавший митинг в поддержку ударившего ее мужчины — это провокация оппозиционных сил, финансируемых из-за рубежа. По его мнению, на улицы вышли те, кто поддерживает весь тот разврат, который сегодня несет Европа.