Ветеринар назвала наиболее частые скрытые травмы питомцев в летнее время Ветеринар Ильина: летом питомцы часто повреждают подушечки лап

Летом питомцы часто получают скрытые раны подушечек лап, рассказала LIFE.ru ветеринарный врач Таисия Ильина. Она отметила, что с наступлением тепла питомцы проводят больше времени на улице — это увеличивает риск травм.

Иногда небольшая рана почти незаметна, но домашнее животное начинает прихрамывать, часто облизывает лапу или отказывается наступать на нее. Если кровотечение не останавливается, рана глубокая или в ней остался посторонний предмет, питомца лучше как можно скорее показать ветеринарному врачу, — сказала Ильина.

Она подчеркнула, что угрозу для животных могут представлять острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава. По словам специалиста, опасны также укусы насекомых — они могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что сок борщевика может вызвать ожоги глаз, которые способны привести к слепоте у животных. При первом контакте питомца с растением следует тщательно помыть его мыльным раствором.