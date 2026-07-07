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07 июля 2026 в 10:38

Ветеринар назвала наиболее частые скрытые травмы питомцев в летнее время

Ветеринар Ильина: летом питомцы часто повреждают подушечки лап

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом питомцы часто получают скрытые раны подушечек лап, рассказала LIFE.ru ветеринарный врач Таисия Ильина. Она отметила, что с наступлением тепла питомцы проводят больше времени на улице — это увеличивает риск травм.

Иногда небольшая рана почти незаметна, но домашнее животное начинает прихрамывать, часто облизывает лапу или отказывается наступать на нее. Если кровотечение не останавливается, рана глубокая или в ней остался посторонний предмет, питомца лучше как можно скорее показать ветеринарному врачу, — сказала Ильина.

Она подчеркнула, что угрозу для животных могут представлять острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава. По словам специалиста, опасны также укусы насекомых — они могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что сок борщевика может вызвать ожоги глаз, которые способны привести к слепоте у животных. При первом контакте питомца с растением следует тщательно помыть его мыльным раствором.

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