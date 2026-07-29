Сбор урожая, прищипка, посевы: план работ в огороде на август

Август — месяц, когда дачнику некогда расслабляться. Лук и чеснок уже просятся в хранилище, на освободившиеся грядки срочно нужны новые саженцы, а томаты, перцы и тыквы требуют финальной «хирургии» ради сладкого и крупного урожая. Садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru расставила все акценты: чего не упустить, что посеять, а что смело удалить, чтобы не кормить ботву.

Лук и чеснок: почему их нужно убрать в первую очередь

В первые августовские дни тем, кто не управился с луком и чесноком в июле, пора браться за вилы. Светлана Самойлова советует не бояться солнца и смело сушить головки прямо на грядках.

«Часто можно услышать фразу, что лук и чеснок на солнце не сушат. Однако в северном Подмосковье не бывает такого солнца, особенно в этом году, чтобы они получили ожоги. Зато они хорошо просушиваются и хранятся», — поясняет эксперт.

Что посеять в августе, чтобы получить урожай до холодов

В начале августа отлично сеять дайкон — эксперт рекомендует сорт «миноваси» с гигантскими корнеплодами, но предупреждает: земля должна быть вскопана глубоко, иначе корень упрется в твердый слой и остановится. Также в это же время высевают черную редьку (круглую и «цилиндру»), а любителям необычного — красный или фиолетовый дайкон. Самойлова шутит: «Есть редька белая с красной середкой — в нарезке гости мои принимают ее за колбасу, особенно издалека».

А еще она настоятельно советует посеять зеленую маргеланскую редьку — витаминную, вкусную и недешевую в магазинах. До 10 августа можно успеть с осенним редисом — сортами «красный великан» и «ледяная сосулька»: они созревают около двух месяцев, вырастают крупнее обычных и отлично лежат. Под зелень тоже еще не поздно — укроп, руколу, шпинат, листовой салат и петрушку сеют смело.

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Чтобы семена взошли быстро, Светлана советует замачивать их в воде.

«Замочите их в горячей воде, не в кипятке, на сутки или на полдня. Вода окрасится в коричневый цвет — это сойдут эфирные масла, что мешают прорастанию. И вы удивитесь, как быстро появятся всходы», — уточнила она.

После замачивания не нужно давать семенам пересыхать: их следует чуть подсушить, чтобы удобно было сеять, когда они не прилипают к рукам.

«И высевайте сразу, иначе пересушите», — добавляет собеседница NEWS.ru.

Сидераты в августе: какая культура лучше для защиты от проволочника

Опустевшие грядки не должны пустовать — их засевают сидератами (быстрорастущие растения, которые скашивают и заделывают в землю для восстановления плодородия, рыхления и защиты от вредителей. — NEWS.ru). Светлана рекомендует горчицу и рожь. Горчица — самый скоростной вариант: разровняли, рассыпали семена, прикрыли почвой, пролили и на пару дней укрыли нетканкой — «всходы появляются очень быстро», уверяет эксперт. Рожь лучше сеять там, где в следующем году будут томаты.

«Считается, что рожь помогает справиться с проволочником, он не пропадет с огорода в целом, но его популяция несколько уменьшится, поскольку с этим вредителем нужно проводить комплексные меры борьбы», — рассказывает Самойлова.

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Томаты, перцы баклажаны: как обрезать, подвязывать и прищипывать

Зато основные тепличные культуры в августе требуют не посева, а ограничения. У томатов продолжают удалять пасынки, а в середине-конце месяца проводят «ослепление» — срезают верхушку, чтобы все силы ушли на уже завязавшиеся плоды. Листья обрезают до второй-третьей кисти и обязательно обрабатывают от фитофторы.

«Напомню, двери теплицы мы держим открытыми», — добавляет садовод.

У перцев тоже убирают пасынки, с 20 августа начинают удалять листья до середины ствола.

«У каждой развилки перца мы прищипываем верхушки, чтобы вызревали имеющиеся плоды», — поясняет она.

Баклажаны также пасынкуют и подвязывают — каждый побег. У томатов подвязывают крупноплодные кисти, чтобы не обломались.

Полив и подкормки в августе: чем и когда

Полив огурцов в жару — ежедневно, теплой водой, строго до 18:00. В начале августа все культуры полезно подкормить гуматом калия (две столовые ложки на ведро), а с середины месяца перейти на комплексное удобрение с пометкой «Осень» или «Лето» — также две столовые ложки на 8–10 литров.

«Напоминаю, поливаем и подкармливаем только после полива или после дождей, то есть по влажной земле», — подчеркивает Самойлова.

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Кабачки и бахчевые: как правильно ухаживать

В дождливую погоду стоит проверить кабачки: все ли плоды лежат на дощечках, чтобы не гнили. Если листьев слишком много, удалите 3–4 штуки на куст для лучшего проветривания. У дынь и арбузов оставляют по 2–3 плода на растение, остальные побеги удаляют, а верхушки прищипывают. С тыквами поступают так же с 20–30 августа.

Самойлова дала рекомендации по работе с бахчевыми культурами.

«Нельзя проводить обрезку сразу над плодом — это приводит к загниванию. Необходимо оставлять после плода лист и только затем обрезать верхушку побега или прищипывать ствол», — предупреждает эксперт.

У томатов-черри можно оставить цветочную кисть, потому что они зреют быстрее и успеют дать урожай за сентябрь, а у крупноплодных — только уже сформировавшиеся кисти с плодами, подытожила она.

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