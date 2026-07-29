В российских школах обновят сразу пять ключевых предметов С 1 сентября 2027 года обновят программы по пяти школьным предметам

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По его словам, содержание этих дисциплин приведено в соответствие с современными научными достижениями, а практическая составляющая была усилена.

В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике, — заявил Костенко.

Ранее новый учебник по обществознанию для девятого класса включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в школах. В нем появились темы о государстве и праве, будущем России, кредитных картах, мошенниках и правонарушениях. Отдельная глава пособия посвящена традиционным ценностям. В ней говорится, что именно в семье человек получает основные навыки и учится быть человеком.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.