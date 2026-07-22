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22 июля 2026 в 10:52

Россиянам пообещали вернуть деньги за путевки в «Артек»

Кравцов: родителям вернут деньги за неиспользованные путевки в «Артек»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Для купивших коммерческие путевки в «Артек» родителей организован возврат средств за пропущенные дни, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, заявки не попавших в центр детей рассмотрят в приоритетном порядке.

Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни — финансовый вопрос полностью решен. Заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра, — сказал Кравцов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что прием и размещение детских групп для отдыха в лагерях на территории региона приостанавливается ради обеспечения безопасности. Он уточнил, что временный запрет на бронирование мест и оздоровление детей на полуострове вводится вплоть до 1 сентября 2026 года.

Позже в Министерстве просвещения России сообщили, что плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» уже начался. Вскоре несовершеннолетних отправят по местам их постоянного проживания.

Общество
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Артек
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