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22 июня 2026 в 11:14

Детский отдых в Крыму поставили на паузу

Аксенов отменил детский отдых в Крыму для обеспечения безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прием и размещение детских групп для отдыха в лагерях на территории Крыма приостанавливается с 22 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности.

На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, — уточнил Аксенов.

Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Ограничения ввели 22 июня в 07:58 по московскому времени. Находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Также депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре Крыма являются подлым шантажом. По его словам, противник прибегает к террористическим атакам, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.

До этого Аксенов сообщил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

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