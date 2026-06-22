Крымский мост снова перекрыли для движения машин

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе. Ограничения ввели 22 июня около 7:58 по московскому времени.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — отметили в центре.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Последний раз проезд по переправе блокировали сегодня в 6:28 мск, ограничение для автотранспорта действовало час.

Ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что на фоне перекрытия Крымского моста 21 июня задержались 11 поездов «Таврия». Среди них № 068 Керчь — Москва, № 007 Санкт-Петербург — Керчь, № 092 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь и другие.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.