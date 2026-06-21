Более 10 поездов «Таврия» задержались из-за перекрытия Крымского моста

На фоне перекрытия Крымского моста задерживаются 11 поездов «Таврия», сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале. Отмечается, что позже запланированного времени прибудут два поезда из Крыма.

Обращаем ваше внимание: из-за временного закрытия Крымского моста, сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия», — говорится в сообщении.

Среди них — №068 Керчь — Москва, №098 Керчь — Москва. В Крым задерживаются №007 Санкт-Петербург — Керчь, №092 Москва — Севастополь, №316 Адлер — Симферополь, №173 Москва — Керчь, Москва — Феодосия, Минеральные Воды — Симферополь, Санкт-Петербург — Симферополь, №028 Москва — Симферополь и №193 Челябинск — Керчь.

До этого сообщалось, что в Крыму вступила в силу новая схема движения железнодорожного транспорта, а с 20 июня вводятся дополнительные обновления. Новая схема предполагала корректировку расписания большинства поездов «Таврия». Часть составов следовала только до Керчи, далее пассажиры должны были пересесть на автобус, чтобы добраться до конечного пункта назначения.

Ранее в оперштабе Кубани заявили, что с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу будут приостановлены. Водителям посоветовали выбирать трассу Р-280 и ехать через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.