Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать

Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать

В Крыму с 10 июня вступила в силу новая схема движения железнодорожного транспорта, с сегодняшнего дня вводятся дополнительные обновления. Какова обстановка на полуострове 20 июня 2026 года, что с поездами, как доехать, правда ли все составы теперь едут только до Керчи?

Что с поездами в Крыму 20 июня, маршрут до Керчи, обновления

Новая схема движения поездов в Крыму предполагала корректировку расписания большинства поездов «Таврия». Часть составов следовала только до Керчи, далее пассажиры должны были пересесть на автобус, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Некоторые поезда двигались без изменений в расписании, но только в светлое время суток.

В частности, изменения, введенные с 10 июня, укоротили маршрут до Керчи для поездов № 7 (конечный пункт — Севастополь), 67 (Симферополь), 75/141 (Симферополь), 183/193 (Севастополь), 77 (Симферополь), 483 (Симферополь), 97 (Симферополь), 173 (Евпатория), 179 (Евпатория).

Вместе с тем стартовали из Керчи поезда № 8 (отправление автобуса из Севастополя), 68 (Симферополь), 76/142 (Симферополь), 184/194 (Севастополь), 78 (Симферополь), 484 (Симферополь), 98 (Симферополь), 174 (Евпатория), 180 (Евпатория).

С 20 июня вводятся обновления этой схемы: в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Как добраться из Крыма на поезде и автобусе 20 июня, расписание

Перевозчик опубликовал расписание из Крыма поездов и автобусов, маршрут которых был оперативно изменен на 20 июня.

Поезд № 17/18 Симферополь — Москва (отправление из Керчи в 18:57). Посадка в автобус в Симферополе в 14:00, автобус проследует через Владиславовку (16:30), Семь Колодезей (17:00). Прибытие в Керчь в 18:00.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поезд № 25/26 Симферополь — Минеральные Воды (отправление из Керчи в 20:54). Посадка в автобус в Симферополе в 15:00, автобус проследует через Владиславовку (18:00), Семь Колодезей (18:30). Прибытие в Керчь в 19:30.

Поезд № 27/28 Симферополь — Москва (отправление из Керчи в 21:55). Посадка в автобус в Симферополе в 17:00, автобус проследует через Владиславовку (20:00), Семь Колодезей (20:30). Прибытие в Керчь в 21:20.

Поезд № 91/92 Севастополь — Москва (отправление из Керчи в 21:40). Посадка в автобус в Севастополе в 14:00, автобус проследует через Бахчисарай (15:45), Симферополь (16:30), Владиславовку (18:30), Семь Колодезей (19:00), Багерово (20:00). Прибытие в Керчь в 20:30.

Поезд № 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург (отправление из Керчи в 21:19). Посадка в автобус в Евпатории в 13:00, автобус проследует через Саки (14:40), Симферополь (17:00), Владиславовку (19:00), Семь Колодезей (19:30), Багерово (20:15). Прибытие в Керчь в 20:40.

Поезд № 315/316 Симферополь — Адлер (отправление из Керчи в 20:27). Посадка в автобус в Симферополе в 15:00, автобус проследует через Владиславовку (17:50), Семь Колодезей (18:20), Багерово (19:15). Прибытие в Керчь в 19:50.

Поезд № 473/474 Симферополь — Смоленск (отправление из Керчи в 19:42). Посадка в автобус в Симферополе в 13:00, автобус проследует через Владиславовку (16:00), Семь Колодезей (17:00), Багерово (18:00). Прибытие в Керчь в 18:50.

Поезд № 463/464 Феодосия — Москва (отправление из Керчи в 16:35). Посадка в автобус в Феодосии в 13:00, автобус проследует через Семь Колодезей (14:50). Прибытие в Керчь в 15:40.

Как и где происходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Действуют стандартные нормы, аналогичные правилам перевозки в поездах «Таврия». Негабаритный багаж к перевозке в автобусах не принимается.

Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как добраться в Крым на машине

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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