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18 июня 2026 в 12:41

Обстановка в Крыму 18 июня: что с поездами, отмены, изменения, как доехать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 18 июня, что с поездами, как доехать до нужного города?

Что с поездами в Крыму, какие идут только до Керчи

В Крыму введена новая схема движения поездов. До конца сентября часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи. Затем пассажирам необходимо пересесть на организованные автобусы, которые доставят их до конечного пункта, указанного в билетах.

Укороченным маршрутом до Керчи до конца сентября 2026 года следуют: поезд № 68/67 Москва — Симферополь, поезд № 97/98 Москва — Симферополь, поезд № 173/174 Москва — Евпатория, поезд № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, поезд № 142/141 Пермь — Симферополь, поезд № 75/76 Омск — Симферополь, поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь, поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

В случае если пассажиров не устраивает измененная схема движения, они могут сдать билет или оформить новый на другой поезд, который продолжает следовать до Симферополя, Севастополя или Феодосии, заявила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Изменения в расписании поездов из Крыма 18 июня

Сегодня, 18 июня, в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги изменился порядок отправления поездов «Таврия» из Крыма.

Скорый двухэтажный поезд «Таврия» Скорый двухэтажный поезд «Таврия» Фото: Макс Ветров/РИА Новости

«Гранд Сервис Экспресс» сообщает, что поезд № 453/454 Симферополь — Москва отправится со станции Керчь-Южная в 19:40; поезд № 315/316 Симферополь — Адлер отправится со станции Владиславовка в 18:30; поезд № 25/26 Симферополь — Минеральные Воды отправится со станции Владиславовка в 18:55; поезд № 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург отправится со станции Владиславовка в 19:30; поезд № 92 Севастополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 19:55; поезд № 28 Симферополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 20:15.

«С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда автобусами. Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций», — уточнил перевозчик.

Отправление автобуса из Симферополя до Керчи ожидается в 14:00, из Симферополя до Владиславовки — в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00.

Какие поезда в Крыму отменены 18 июня

Поезд № 168/167 Симферополь — Москва отправлением сегодня, 18 июня, был отменен. Пассажиров этого поезда планируется пересадить на другие поезда «Таврия».

Поезд сообщением Таганрог — Керчь отменен с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога. Он больше не будет курсировать.

Как пересесть в автобус от Керчи до пункта назначения

На станции Керчь-Южная на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», которых можно узнать по оранжевым жилетам. Они помогают пассажирам, координируют посадку в автобусы до поселков и городов Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и других населенных пунктов.

Посадка в автобусы организуется на привокзальной площади либо возле железнодорожной станции. Автобусы курсируют по постоянному расписанию, опубликованному на сайте Минтранса Республики Крым.

Пассажиры могут взять с собой в автобус багаж, в том числе крупногабаритный: велосипеды, самокаты и музыкальные инструменты. Также разрешен провоз животных.

Что делать, если билет куплен от/до Джанкоя, Евпатории и Саки

Поезда дальнего следования и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются. Пассажиры, которые следуют на поездах «Таврия» сокращенными маршрутами от/до Керчи, могут выйти или сесть в автобусы во Владиславовке или Симферополе.

«От Владиславовки и Симферополя добраться до Джанкоя можно на общественном транспорте (пригородные поезда, автобусы) на общих условиях (с оформлением билета). Пассажиры, которые ранее купили билеты на поезда от/до Джанкоя, при желании могут сдать их без удержания сборов», — заявил перевозчик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если поезд идет до Симферополя вместо Евпатории или города Саки, пассажиры пересаживаются на автобусы от или до станций Саки или Евпатория, организованные перевозчиком. Доплата не требуется.

Как добраться до Крыма на машине

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты, где досматривают автомобили.

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