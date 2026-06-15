РЖД восстановили продажи билетов на юг России РЖД открыли продажу билетов на юг России после временной приостановки

«Российские железные дороги» (РЖД) возобновили продажу билетов на ряд поездов с юга России, передает ТАСС. Приостановка была связана с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года.

Открыта продажа билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, приостановленная ранее в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года, — уточнили в компании.

Ранее РЖД приостановила продажу билетов на некоторые поезда с юга России из-за ремонтных работ на инфраструктуре. В частности, это затронуло составы, отправляющиеся со станций курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Компания также выразила сожаление о неудобствах, доставленных пассажирам.

До этого председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. По его словам, в Госдуму поступают обращения о массовом выкупе ж/д билетов для перепродажи по завышенным ценам через онлайн-площадки, что создает искусственный дефицит мест.