Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 13:45

РЖД временно заморозили продажу билетов с юга

РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов с юга России на сентябрь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продажа билетов на некоторые поезда с юга России в сентябре была приостановлена РЖД из-за ремонтных работ на инфраструктуре, передает РИА Новости со ссылкой на компанию. Продажи возобновятся в ближайшее время после корректировки расписания.

В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена, — сказали в РЖД.

В частности, это затронет составы, отправляющиеся со станций курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Компания также выразила сожаление о неудобствах, доставленных пассажирам, и посоветовала активировать уведомления в приложении «РЖД Пассажирам». Это позволит оперативно узнавать о начале продаж билетов на интересующие поезда.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума принятым на этой неделе законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. По его словам, в Госдуму поступают обращения о массовом выкупе ж/д билетов для перепродажи по завышенным ценам через онлайн-площадки, что создает искусственный дефицит мест.

Общество
РЖД
билеты
поезда
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка поделилась параноидальным лайфхаком для заселения в отель
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.