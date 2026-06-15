РЖД временно заморозили продажу билетов с юга РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов с юга России на сентябрь

Продажа билетов на некоторые поезда с юга России в сентябре была приостановлена РЖД из-за ремонтных работ на инфраструктуре, передает РИА Новости со ссылкой на компанию. Продажи возобновятся в ближайшее время после корректировки расписания.

В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена, — сказали в РЖД.

В частности, это затронет составы, отправляющиеся со станций курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Компания также выразила сожаление о неудобствах, доставленных пассажирам, и посоветовала активировать уведомления в приложении «РЖД Пассажирам». Это позволит оперативно узнавать о начале продаж билетов на интересующие поезда.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума принятым на этой неделе законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. По его словам, в Госдуму поступают обращения о массовом выкупе ж/д билетов для перепродажи по завышенным ценам через онлайн-площадки, что создает искусственный дефицит мест.