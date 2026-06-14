Перекупщикам железнодорожных билетов пригрозили огромными штрафами

Госдума принятым на этой неделе законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель палаты Вячеслав Володин в мессенджере МАКС. По его словам, в Госдуму поступают обращения о массовом выкупе ж/д билетов для перепродажи по завышенным ценам через онлайн-площадки, что создает искусственный дефицит мест.

Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф — до 500 тысяч рублей. Это решение — в интересах людей, — заявил он.

Он также напомнил, что в 2025 году уже было введено ограничение на оформление электронных билетов через сторонние ресурсы и посредников. Кроме того, по данным ОАО «РЖД», в 2024 году выявлено около 2 тысяч случаев покупки билетов без цели поездки, а более 7 тысяч билетов на сумму почти 23 млн рублей были возвращены в свободную продажу после анализа активности недобросовестных пользователей.

До этого в Роскачестве рассказали, что покупатели летних туров должны соблюдать так называемую «презумпцию недоверия», чтобы не столкнуться с мошенниками. Уточняется, что даже наличие кол-центра и документов не гарантирует добросовестность фирмы.