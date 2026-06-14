В Роскачестве объяснили, как не купить тур у мошенников

В Роскачестве объяснили, как не купить тур у мошенников Роскачество: при покупке тура лучше соблюдать презумпцию недоверия

Покупатели летних туров должны соблюдать так называемую «презумпцию недоверия», чтобы не столкнуться с мошенниками, рассказали эксперты Роскачества в беседе с ТАСС. По их данным, даже наличие кол-центра и документов не гарантирует добросовестность фирмы.

Важно изучить в поисковике актуальную информацию об организации и предлагаемом отеле. Также необходимо проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии в карточке фирмы и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки, — уточнили специалисты.

Покупать билеты нужно только на официальных сайтах крупных и известных агентств, обращая внимание на доменное имя и дату создания ресурса. Сайты, созданные несколько месяцев назад, с высокой вероятностью мошеннические, предупредили эксперты.

Также не стоит переводить деньги частному лицу или вносить полную стоимость тура под давлением «скидки». Злоумышленники создают сайты-двойники реальных агентств, рекламируют их в соцсетях с большими скидками, а фальшивые менеджеры общаются с клиентами и высылают поддельные договоры и ваучеры.

Ранее стало известно, что мошенники начали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы для обмана россиян. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что они сообщают им якобы о проблемах с декларацией 3-НДФЛ.