Мошенники предлагают россиянам «помощь» с налоговой отчетностью

Мошенники начали представляться сотрудниками Федеральной налоговой службы для обмана россиян, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости. Они сообщают им якобы о проблемах с декларацией 3-НДФЛ.

Под видом подтверждения записи на прием аферисты выманивают СМС-код для доступа к аккаунтам граждан. Мошенники при этом используют профессиональную терминологию, ссылаются на реальные процедуры и даже предлагают удобное время и адрес отделения налоговой.

Ключевой момент — приходящий на телефон код, который аферисты выдают за подтверждение записи, на самом деле может дать им доступ к госуслугам и персональным данным. Немкин подчеркнул, что настоящие сотрудники ФНС никогда не запрашивают по телефону коды из СМС для записи на прием или уточнения сведений.

При поступлении такого звонка он рекомендует немедленно прекратить разговор. После этого стоит самостоятельно проверить информацию через официальный личный кабинет налогоплательщика.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники обещают сделать загранпаспорт в короткие сроки. По его словам, злоумышленники таким образом не только зарабатывают на обмане, но и получают личные данные граждан.