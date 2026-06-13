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13 июня 2026 в 18:19

Доцент раскрыл новую схему мошенников в период отпусков

Доцент Щербаченко: мошенники обещают сделать загранпаспорт в короткие сроки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники обещают сделать загранпаспорт в короткие сроки, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники таким образом не только зарабатывают на обмане, но и получают личные данные граждан.

Злоумышленники пользуются активным желанием россиян оформить загранпаспорт, чтобы выманить у граждан не только деньги, но и личные данные. Они обещают оформить загранпаспорт «под ключ» всего за один-два дня, «без очередей и визитов в МФЦ». Для «начала работы» вас просят отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, — заявил доцент.

Щербаченко отметил, что мошенники требуют полную предоплату. По словам доцента, после этого злоумышленники исчезают и используют личные данные потерпевших для незаконных финансовых операций.

Обязательным условием является полная предоплата услуг. Оплату просят перевести на карту физического лица или электронный кошелек. После получения денег «посредник» перестает выходить на связь. Ваши документы попадают в руки мошенников. Злоумышленники используют их для регистрации электронных кошельков на ваше имя для «дропперских» операций: через кошельки, оформленные на вас, будут обналичиваться или выводиться деньги, украденные у других граждан, — резюмировал он.

Доцент напомнил, что подавать заявление на загранпаспорт можно исключительно лично в МФЦ, а также через Единый портал государственных услуг. По словам Щербаченко, никаких «посредников» и «ускорителей» в получении загранпаспорта не предусмотрено, а единственная финансовая операция связана с оплатой госпошлины.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в столице пенсионерка передала мошенникам 26 млн рублей, которые она получила по наследству, а также золотые монеты и слитки. Аферисты, которые позвонили женщине, предупредили о якобы риске кражи ее личных данных.

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