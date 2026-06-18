Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»

Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»

Москва и Московский регион в ночь на 18 июня подверглись атаке беспилотников. Какие известны подробности, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Москву 18 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к Москве сбили более 190 БПЛА. По его данным, в результате атаки повреждение получило одно из зданий торгового комплекса «Садовод».

«На месте падения обломков на территории торгового центра „Садовод“ зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Также «нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ», заявил Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. По его информации, повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы. Также в Электростали на улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль. Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет», — заявил губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки, по данным Воробьева, зафиксированы несколько повреждений в Люберцах.

«Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра „Белая Дача“. Произошло возгорание», — уточнил он.

Торговый центр «Мега Белая Дача» в Подмосковье закрыли по техническим причинам, сообщила пресс-служба ТЦ в своем Telegram-канале.

По данным Воробьева, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, в Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома.

Воробьев отметил, что на всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медицинских служб.

Все аэропорты Москвы на настоящий момент закрыты, задержано около 250 рейсов. Также в столице перекрыты несколько улиц.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь на 18 июня в небе над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников.

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