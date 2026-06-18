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18 июня 2026 в 09:08

Торговый центр «Мега Белая Дача» закрыли для посетителей

ТЦ «Мега Белая Дача» в Подмосковье закрыли после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Торговый центр «Мега Белая Дача» в Подмосковье закрыли по техническим причинам, сообщила пресс-служба ТЦ в своем Telegram-канале. Там принесли извинения за принесенные неудобства. Утром 18 июня стало известно о повреждении торгового центра в ходе атаки ВСУ.

Уважаемые посетители! По техническим причинам «Мега Белая Дача» временно закрыта, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 180 беспилотников сбито на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается.

До этого обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу торгового центра «Белая Дача» в подмосковных Люберцах. В результате падения фрагментов произошло возгорание. Кроме того, в Жуковском беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом на улице Гагарина. В результате удара повреждения получили элементы здания на верхних этажах.

Тем временем губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле временно перекрыли движение транспорта на одном из выездов из города. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

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