Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Жуковском Воробьев: БПЛА врезался в многоквартирный дом в Жуковском

В Жуковском беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом на улице Гагарина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере МАКС. В результате удара повреждения получили элементы здания на верхних этажах.

В Жуковском беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщил Воробьев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время в доме проводится эвакуация жителей, работают экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил: в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка, у нее осколочные ранения лица и правой руки. Обе пострадавшие госпитализированы.