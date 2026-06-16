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16 июня 2026 в 11:19

Дрон ВСУ ранил трехлетнюю девочку и ее мать в российском регионе

Пасечник: ребенок и женщина пострадали при атаке беспилотника в ЛНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАКСе. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

В результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь, — написал Пасечник.

Помимо этого, еще один удар пришелся по гражданскому грузовому автомобилю в населенном пункте Новоайдар. В результате этого обстрела ранение получил один человек.

Глава республики пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и подчеркнул, что подобные атаки представляют собой целенаправленный террор против мирного населения и лишены какого-либо военного смысла. Он отметил, что такие действия являются единственным, на что способен противник на фоне своих неудач на линии фронта.

Утром 16 июня Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 172 украинских беспилотника. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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