В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы от Московского проспекта

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы от Московского проспекта

В Ярославле временно перекрыли движение транспорта на одном из выездов из города, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотников упали на промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области. Пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание.

Евраев также сообщал о падении обломков другого БПЛА. Он предупреждал жителей региона о том, что на его территории могут находиться фрагменты БПЛА, представляющие интерес для следствия. При их обнаружении глава региона призвал незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

До этого стало известно, что фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Для координации действий в правительстве региона развернут оперативный штаб, который ведет непрерывный мониторинг обстановки.