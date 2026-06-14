Обломки БПЛА попали в объекты для хранения топлива в российском регионе

В Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива, заявил глава региона Михаил Евраев в МАКСе. По его словам, спасатели тушат вспыхнувший пожар, пострадавших нет.
Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, — написал Евраев.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе ночной воздушной атаки на регион средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Данные о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.
До этого сообщалось, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В регионе действовала беспилотная опасность.
Кроме того, фрагменты сбитых украинских БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске Тульской области. На место прибыли экстренные службы, характер повреждений не уточняется.