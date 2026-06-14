Жителям Ярославля ограничили движение в сторону Москвы Евраев заявил о перекрытии движения на выезде из Ярославля в Москву из-за БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своих социальных сетях. В регионе действует беспилотная опасность.

Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал губернатор.

Жителей призывают избегать поездок в указанном направлении и следить за официальными сообщениями. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что фрагменты сбитых украинских БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях объяснил, что в регионе сохраняется опасность новых атак. Работа экстренных служб организована, характер повреждений на данный момент уточняется. В правительстве региона развернут оперативный штаб, который держит ситуацию на контроле.