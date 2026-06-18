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18 июня 2026 в 10:04

Более 260 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне атак БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В столичных аэропортах задержали и отменили более 260 рейсов, причиной этому стала массированная атака украинских беспилотников на Москву, сообщает Telegram-канал Baza. Так, во Внуково на вылет задержан 31 рейс, еще три отменены. На прилет там задержаны три борта и отменены пять рейсов.

В Шереметьево на вылет не могут отправиться 67 рейсов, на прилет задерживаются около 98. В Домодедово на прилет задержаны 27 бортов, один из них отменен. На вылет в этом аэропорту задержаны 12 рейсов, еще два сняты с расписания.

В Жуковском на вылет отменен один рейс, а на прилет задержаны шесть и еще один отменен. Авиакомпании на фоне произошедшего призвали пассажиров отмененных направлений не приезжать в аэропорт, а оформлять возврат или обмен билетов дистанционно.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта России сообщила, что для поддержки авиапассажиров в аэропортах Московского региона задействован дополнительный персонал, а все службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах аэропортов оставалась спокойной.

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