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18 июня 2026 в 09:27

В Минтрансе рассказали о ситуации в терминалах аэропортов Москвы

Минтранс: обстановка в аэропортах Московского региона спокойная

Пассажиры в аэропорту Домодедово Пассажиры в аэропорту Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Для поддержки авиапассажиров в аэропортах Московского региона задействован дополнительный персонал, а все службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Обстановка в терминалах аэропортов остается спокойной.

Ведомство также сообщило, что авиакомпании продолжают корректировать расписание рейсов с учетом текущей ситуации. Для находящихся в аэропортах граждан предоставляют коврики и матрасы. Также в терминалах работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а пассажиры с детьми могут воспользоваться бесплатными комнатами матери и ребенка.

В Минтрансе напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами (ФАП-82). В частности, перевозчики должны обеспечивать пассажиров напитками и питанием, а при необходимости организовывать размещение в гостиницах.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропортах Московского региона введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры затронули работу всех четырех столичных аэропортов.

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