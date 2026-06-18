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18 июня 2026 в 09:14

В аэропортах Москвы введены ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры затронули работу всех четырех столичных аэропортов.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания «Победа» скорректировала расписание рейсов на фоне временных ограничений, действующих в аэропортах Московского авиаузла. В компании пояснили, что изменения связаны с ограничениями, введенными в столичных аэропортах.

До этого в Росавиации сообщили, что в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На время действия ограничений аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Также пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

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Росавиация
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