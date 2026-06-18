В одном крупном российском городе закрыли аэропорт

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18 июня 2026 в 05:40

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Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры введены из соображений безопасности, отметили в ведомстве.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Домодедово также были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Инициированные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечалось, что меры применялись второй раз за день.

Кроме того, Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

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