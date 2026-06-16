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16 июня 2026 в 20:16

«Ограничения необходимы»: в Сочи снова закрыли аэропорт

Росавиация сообщила о повторном закрытии аэропорта в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Отмечается, что меры применяются второй раз за день.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Сочи полностью сняли временные ограничения. Днем, 16 июня, воздушная гавань принимала и отправляла самолеты в штатном режиме.

До этого Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Также Росавиация опубликовала методические рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам воздушных судов предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.

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