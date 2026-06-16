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16 июня 2026 в 01:55

Росавиация регламентировала отклонение полетов при атаках БПЛА

Росавиация при атаках БПЛА запретила менять маршрут более чем на один километр

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росавиация опубликовала методические рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких самолетов в условиях противодействия атакам беспилотников. Экипажам воздушных судов предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.

Кроме того, в новых рекомендациях указано, что при необходимости изменения маршрута пилоты обязаны заблаговременно уведомить органы обслуживания воздушного движения не менее чем за 30 минут до пролета первой точки этого изменения. Эти меры безопасности будут действовать до 02:59 по московскому времени 16 сентября 2026 года.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Росавиация выпустила специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.

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