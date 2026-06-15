Сразу три российских аэропорта закрылись для самолетов Росавиация: в аэропортах Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода введены запреты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Иваново (Южный), Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Работа трех авиагаваней временно скорректирована. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальными уведомлениями и уточнять статус рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это произошло в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

До этого Аэрофлот проинформировал на своем сайте, что ожидает увеличения расходов на авиатопливо в иностранных аэропортах, что повлияет на будущие финансовые показатели. Кроме того, финансовый директор Андрей Чиханчин заявил, что в первом квартале затраты на керосин оставались стабильными и не повлияли на общую динамику.