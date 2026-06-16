Аэропорт популярного города-курорта вновь начал обслуживать авиарейсы

Временные ограничения полностью сняли в аэропорту Сочи Краснодарского края, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, на данный момент воздушная гавань принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

До этого Росавиация опубликовала методические рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам воздушных судов предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.