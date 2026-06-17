Отказ от званий, пенсия, приглашение в Госдуму: как живет Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник в 72 года продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и отношении к почетным званиям?

Чем известен Ярмольник

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Приграничный Приморского края. Детство провел во Львове, затем переехал в Москву и окончил Театральный институт им. Бориса Щукина.

Ярмольник дебютировал на экране в 1974 году в драме «Ваши права?». Наибольшую популярность ему принесли роли в лентах «Московские каникулы», «Перекресток», «Барак», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Трудно быть богом» и «Одесса». Также он снимался в фильмах «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Мастер и Маргарита», «Летучий корабль» и других. На настоящий момент в фильмографии артиста более 140 работ.

Актер с 1983 года состоит в браке с театральной художницей и дизайнером Оксаной Афанасьевой. Пара вырастила дочь Александру.

Что известно о политической позиции Ярмольника

Леонид Ярмольник в 2014 году поддержал возвращение Крыма в состав России. В 2018 году актер раскритиковал украинские власти за внесение его имени в перечень деятелей культуры, которые «угрожают национальной безопасности Украины».

«Такое ощущение, что они то ли пьют, то ли курят, то ли просто больные. Своими списками и заявлениями они пытаются вызвать ответную реакцию», — комментировал это решение артист.

После начала спецоперации появились слухи о переезде Ярмольника в Латвию, однако он опроверг их.

Леонид Ярмольник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — объяснил он.

В январе 2024 года Ярмольник назвал «эмоциональным порывом» отъезд артистов и деятелей культуры из России на фоне спецоперации.

«Может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир», — отметил актер.

Почему Ярмольник отказался от званий

Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а спустя 10 лет — от народного. В программе «Однажды» артист объяснил, что поступил так, потому что считает, что соответствующие звания утратили свою значимость и ценность.

«Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все — народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съемочный день», — заметил он.

Чем сейчас занимается Ярмольник

Леонид Ярмольник продолжает творческую деятельность. В ближайшее время ожидается премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», где актер снялся вместе со своим 11-летним внуком Петром.

Леонид Ярмольник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также Ярмольник снимается в сериале «Полдень» и играет в спектакле «203–205». По словам артиста, если бы он не работал, то не смог бы прожить на пенсию, которая составляет около 23 тысяч рублей.

Весной текущего года российская экологическая партия «Зеленые» разослала артистам официальные предложения о выдвижении в депутаты Госдумы. В списке, в частности, оказался Леонид Ярмольник. От предложения актер отказался.

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