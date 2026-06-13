Слова о Путине, мечты о замужестве, театр: как живет Галина Данилова

Звезда скетч-шоу «6 кадров» Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле.

После восьмого класса она поступила в Казанское театральное училище. Отучившись два года, Данилова переехала в Москву, прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не приняли на курс из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Из-за этого Данилова вернулась домой, окончила училище, однако поступать в московские вузы уже не стала и отправилась на просмотры в театры. Спустя время она попала в Рязанский драматический театр, где прослужила год, а потом ушла в декрет.

В 1989 году артистка снова решила попробовать силы в Москве и оказалась в группе театра «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время она также играла в театре «У Никитских ворот».

Популярность Даниловой принесло юмористическое скетч-шоу «6 кадров». Также она снималась в картинах «Кадетство», «Призрачное счастье», «Истории большой страны», «Рецепт на любовь», «Отдам маму замуж», «Новогодний экспресс», «Жвачка» и других.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Даниловой

Галина Данилова была замужем четыре раза. Она призналась, что все разводы случились из-за измен избранников.

«У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор. Все эти четыре раза я притягивала людей за уши и наделяла теми качествами, которых у них не было. Это каждый раз адская душевная боль. И дело даже не в том, что тебе изменили. Дело в предательстве. И они даже не нашли смелости в этом признаться, пока я их не застукала. Они все были трусы у меня», — рассказывала актриса в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Первым ее супругом был сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита.

Второй раз Данилова узаконила отношения с бизнесменом. Этот брак просуществовал пять лет.

Затем актриса расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым. У пары родилась дочь Ульяна.

С четвертым супругом, экскурсоводом Сейхуном Эзбером, Данилова познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака артистка купила дом, землю и автомобиль на родине мужа. Через девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.

Галина Данилова (в центре) с дочерью Ульяной (слева) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я купила землю, мы построили дом, но в документы он меня не вписал, объясняя это тем, что я гражданка России и из-за этого мы будем платить большие налоги. Но это тоже оказалось враньем. Сейчас мы нормально общаемся, он отдал мне часть денег, пытается как-то помогать. Я смогла купить в кредит маленькую двушку „за МКАД“ в Турции. Но теперь целая эпопея с тем, чтобы ее продать. А я хочу это сделать и купить дом в Крыму. С детства мечтаю о доме в Крыму», — объясняла Данилова.

При этом актриса заявила, что хотела бы еще раз выйти замуж.

«Мне хочется замуж, я хочу спокойной семейной жизни», — добавила она.

Что Данилова говорила об СВО и Путине

Галина Данилова поддерживает проведение спецоперации. Она заявляла, что президент РФ Владимир Путин является лучшим президентом в мире.

«Я говорила и говорить буду: у нас лучший президент в мире, наиумнейший, наимудрейший. За то, что сейчас происходит, ему памятник надо поставить. И я понимаю, почему началась СВО. Моя продюсер с семьей убегала в тапочках из Горловки. Они отбежали несколько метров от дома, и произошел взрыв. И сейчас украинцы будут нам что-то рассказывать или что-то нам говорить?» — говорила она в интервью Светлане Баласанян.

Данилова также заявляла, что хочет поехать в зону боевых действий и поддержать российских военных.

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Зинон. С приветом!», «Опасный холостяк» и «Семейка легкого поведения».

Данилова признавалась, что делает процедуры омоложения, а также следит за фигурой.

«Я это делаю для того, чтобы, когда я подходила к зеркалу, не думала, где бы и что подтянуть, а была абсолютно довольна своей внешностью. Я вижу тот процесс, который нужно срочно остановить», — рассказывала актриса.

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