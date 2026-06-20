Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня

Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня

ВС РФ продолжают кампанию по тотальному уничтожению топливных резервов ВСУ, пишут СМИ и Telegram-каналы. Сколько БПЛА запустили в ночь на 20 июня, где поражены цели на Украине, когда будут новые массированные удары?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 20 июня

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 20 июня Россия запустила по целям на Украине 99 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас», а также дроны-имитаторы целей «Пародия».

ВСУ подтверждают попадания семи ударных БПЛА в трех районах, а также «падение обломков» беспилотников в трех районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными, поскольку Киев скрывает реальные масштабы поражения целей на территории Украины.

Утром 20 июня беспилотники ВС РФ продолжают действовать в воздушном пространстве над территорией Украины. ВСУ сообщили о БПЛА, идущем на Полтаву, и группе беспилотников на границе Сумской и Черниговской областей, которые двигаются на Киев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где поражены АЗС на Украине, удары по топливной инфраструктуре

Россия продолжает масштабную кампанию по уничтожению топливной инфраструктуры на Украине, следует из сообщений в Сети. Украинские АЗС горят вместе с топливом, которое используют ВСУ.

По данным Telegram-каналов «Герань: Черный ящик» и «Хроники Гераней», 19 июня российские БПЛА поразили АЗС в Никополе (Днепропетровская область), в Снегиревке (Херсонская область) и в Богодухове (Харьковская область). Информацию подтвердили местные военные администрации.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, Telegram-канал «Герань: Черный ящик» сообщил об ударе по НПЗ под Днепропетровском.

«Продолжаем перекрывать топливную артерию противника! В 06:10 БПЛА „Герань-2“ нанесен удар газоперерабатывающему заводу в поселке Губиниха Днепропетровской области, <...> объект поражен, на месте <...> возник масштабный пожар», — сообщил канал и опубликовал кадры горения на НПЗ/ГПЗ.

В Сети отмечают, что результаты систематических ударов по АЗС и НПЗ на Украине не проявятся сразу, а будут оказывать «накопительный эффект».

«В конце концов, АЗС на Украине слишком много!» — иронизируют россияне в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 20 июня, подробности

Telegram-канал «Хроники Гераней» указывает, что в ночь на 20 июня по-настоящему массированных атак не было.

«Ночью „Гераней“ было относительно немного. В Харьковской области — удар в районе Балаклеи, на месте возник пожар. В Холодногорском районе Харькова нанесен удар УМПК. <...> Ночью жужжало и гремело в Николаеве, на востоке Днепропетровской области, в Черниговской области (Бахмач), в Сумах и Сумской области», — перечисляют «Хроники Гераней».

Стало известно о новом ударе по фабрике «Монделез» в городе Тростянец (Сумская область) и серии прилетов по крупному узлу железнодорожной логистики Украины — станции Лозовая (Харьковская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда будут новые массированные удары по Украине

Накануне в Кремле заявили, что массированные удары по объектам ВСУ на Украине будут продолжаться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их результаты «впечатляющими». О массированных ударах «на регулярной основе» также заявил глава МИД Сергей Лавров.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил <...> больше нет и быть не может», — подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что ВС РФ постоянно ведут разведку целей на Украине.

«Стоит отметить работу дальних разведчиков. 20 июня ночью и утром они барражировали на западе Черкасской и на севере Одесской областей. В обоих случаях украинская ПВО потеряла цели, возможно, „птички“ улетели дальше. Географически пролет разведчиков совпадает со стандартными маршрутами крылатых ракет, что, конечно, выглядит интригующе», — констатируют «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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