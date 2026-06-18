Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 20:36

Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ

Завод по производству БПЛА во Франции забросали бутылками с зажигательной смесью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Завод французской компании Delair, расположенный в Лабеже вблизи города Тулуза во Франции, подвергся атаке с использованием «коктейлей Молотова», сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники. Предприятие занимается производством беспилотников, которые поставляют Киеву.

Прокуратура Тулузы возбудила уголовное дело. Расследование поручили следственному отделу жандармерии Тулузы «с учетом специфики предприятия».

Инцидент с применением «коктейлей Молотова» произошел в начале июня. Спустя несколько дней местные правоохранительные органы задержали подозреваемого — им оказался гражданин Белоруссии.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

До этого эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ констатировал, что Молдавия за последние годы значительно увеличила экспорт беспилотников. Он уточнил, что в 2023 году экспорт дронов составил всего $6 тыс. (432 тыс. рублей), в 2024 году он вырос до $68 тыс. (4,9 млн рублей), а в 2025 году достиг $630 тыс. (45,4 млн рублей).

Европа
Франция
беспилотники
прокуратура
атаки
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор
«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым
Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ
В Европе решили возродить старый альянс
Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса
Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени
Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН
На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.