Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ

Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ Завод по производству БПЛА во Франции забросали бутылками с зажигательной смесью

Завод французской компании Delair, расположенный в Лабеже вблизи города Тулуза во Франции, подвергся атаке с использованием «коктейлей Молотова», сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники. Предприятие занимается производством беспилотников, которые поставляют Киеву.

Прокуратура Тулузы возбудила уголовное дело. Расследование поручили следственному отделу жандармерии Тулузы «с учетом специфики предприятия».

Инцидент с применением «коктейлей Молотова» произошел в начале июня. Спустя несколько дней местные правоохранительные органы задержали подозреваемого — им оказался гражданин Белоруссии.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

До этого эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ констатировал, что Молдавия за последние годы значительно увеличила экспорт беспилотников. Он уточнил, что в 2023 году экспорт дронов составил всего $6 тыс. (432 тыс. рублей), в 2024 году он вырос до $68 тыс. (4,9 млн рублей), а в 2025 году достиг $630 тыс. (45,4 млн рублей).