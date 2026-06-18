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18 июня 2026 в 04:55

ВСУ переносят военные заводы из-за артиллерии РФ

Прозоров: ВСУ вывозят военные производства из-за артиллерии РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск, сообщил ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

Связано это с тем, что предприятия — мощные промышленные узлы, в том же Краматорске, — уже находятся в зоне досягаемости даже ствольной артиллерии. Я уже не говорю про беспилотники, про наши «Ланцеты» и «Молнии», — сказал Прозоров.

Он отметил, что украинские власти понимают значение местных предприятий для оборонной промышленности. В частности, речь идет о Старокраматорском машиностроительном заводе, который был задействован в производстве продукции для нужд армии.

Ранее стало известно, что эвакуация из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области связана с утечкой данных о позициях ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, местные жители предоставляют российской армии информацию для нанесения ударов.

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