ВСУ переносят военные заводы из-за артиллерии РФ

Военные предприятия начали эвакуировать из Краматорска из-за ударов со стороны российских войск, сообщил ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, промышленные объекты города оказались в зоне поражения различных видов вооружений.

Связано это с тем, что предприятия — мощные промышленные узлы, в том же Краматорске, — уже находятся в зоне досягаемости даже ствольной артиллерии. Я уже не говорю про беспилотники, про наши «Ланцеты» и «Молнии», — сказал Прозоров.

Он отметил, что украинские власти понимают значение местных предприятий для оборонной промышленности. В частности, речь идет о Старокраматорском машиностроительном заводе, который был задействован в производстве продукции для нужд армии.

Ранее стало известно, что эвакуация из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области связана с утечкой данных о позициях ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, местные жители предоставляют российской армии информацию для нанесения ударов.