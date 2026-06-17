Эвакуация из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области связана с утечкой данных о позициях ВСУ, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, местные жители предоставляют российской армии информацию для нанесения ударов.

Киев не может заниматься только информационным пиаром или рассказами о том, что ВС России якобы не продвигаются. Подтверждением этому становится эвакуация из населенных пунктов, потому что в ближайшем будущем ВСУ не смогут их контролировать. Использовать их как линию обороны — это любимая тактика украинских войск. Они не переживают ни за мирное население, ни за города, ни за имущество. Эвакуация связана только с тем, что местные жители с радостью сообщают российской армии о боевых порядках ВСУ, где они находятся и куда лучше бить, — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что освобождение населенных пунктов Новоподгорное и Лесное в начале июня стало важным шагом, поскольку эти территории теперь служат плацдармами для дальнейшего продвижения РФ, на которых созданы все условия для успешных действий. По словам члена ОП, динамика на этом участке фронта заметна, и это делает его одним из самых успешных направлений для ВС России на сегодняшний день.

Ранее оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Дмитрий Темпалов заявил, что бойцы ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы использовать их дома как опорные пункты и не давать гражданским эвакуироваться. По его словам, российские операторы неоднократно наблюдали действия украинских подразделений в населенных пунктах рядом с линией боевого соприкосновения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.