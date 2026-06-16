В России создали «убийцу Starlink»: как новый комплекс РЭБ подавляет ВСУ

В Киеве считают, что Россия научилась успешно подавлять связь ВСУ со спутниковой группировкой Starlink. Что известно об «убийце Starlink», как он работает, какой будет российская спутниковая связь?

Что известно о новом «убийце Starlink»

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов утверждает, что в России создали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна подавлять связь со спутниками группировки Starlink. Комплекс получил шифр «Волна Купол Гарант».

15 июня украинские Telegram-каналы распространили кадры, на которых видно несколько прицепов без видимого оборудования. Время и место съемки не называются. Рядом с каждым объектом работает внешний генератор — РЭБ потребляет много электричества. Источники считают, что это комплекс РЭБ «Пересвет-М».

По словам Бескрестнова, первые случаи подавления связи со Starlink российскими РЭБ отмечены в 2024 году на Харьковском направлении. Однако до 2026 года массированного применения таких РЭБ не фиксировалось, заявил он. В российских источниках информации о комплексах «Пересвет-М» или «Волна Купол Гарант» не появлялось.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что за комплекс «Волна Купол Гарант», что он умеет

Telegram-канал «Милитарист» утверждает, что пилоты украинских БПЛА уже несколько недель жалуются, что теряют связь с дронами через Starlink на некоторых участках фронта.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Принцип работы РЭБ простой. Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14–14,5 ГГц. Этот диапазон делится на восемь каналов шириной по 62,5 МГц. В России, условно, взяли восемь спутниковых тарелок, направили их на спутник, и каждая тарелка передает мощные помехи на своем канале, чтобы спутник не получал сигнала от обычных терминалов. Все, спутник оглох», — объясняет Бескрестнов суть системы.

По его словам, один комплекс РЭБ способен обеспечить защиту от дронов на площади около 20 кв. км.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда у России будет собственный «Старлинк», какие есть проекты

12 июня президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает развивать спутниковую группировку связи «Рассвет», которая «ни в чем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит». Он напомнил, что недавно (23 марта с космодрома Плесецк) был очередной пуск — на орбиту вывели еще 16 спутников от компании «Бюро-1440» (входит в группу «ИКС Холдинг»).

Ранее СМИ называли систему связи «Рассвет» «российским аналогом Starlink» от компании «Бюро 1440». В 2023–2024 годах были запущены первые шесть спутников.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов указывал, что на первом этапе на орбиту планировалось вывести 350 спутников системы «Рассвет» и к 2035 году довести их число до 900. Начало коммерческой эксплуатации перенесено на 2027 год, к этому моменту группировка из 288 спутников должна обеспечить глобальное покрытие.

«Рассвет» должен обеспечить скорость передачи данных 1 Гбит/с на абонентский терминал по международному стандарту космической связи 5G NTN. Система будет иметь глобальный охват, однако в первую очередь «Рассвет» должен наступить в регионах, где доступ к качественной связи сейчас ограничен: в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике. Система отличается от Starlink более высокими орбитами и интегрированной передачей данных между спутниками с помощью лазерной связи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков призвал не сравнивать «Рассвет» со Starlink.

«Такой сервис будет основой всей промышленности на цифровой экономике на годы вперед. <...> [Аналогов] в мире будет достаточно мало. И, конечно, конкурентоспособность у него изначально заложена крайне высокая», — подчеркнул Шелобков.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что НАТО будет пытаться «любыми способами» помешать России развернуть свою группировку спутниковой связи.

«Наши спутники буквально заставляют НАТО сходить с ума. НАТО сейчас ляжет костьми, чтобы этого не произошло, поэтому стоит ожидать попытки выведения наших спутников из строя», — считает Артамонов.

Читайте также:

Атака ВСУ на Подмосковье 16 июня: сколько жертв, где были удары, детали

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже

Удар по Московскому НПЗ 16 июня: сколько было БПЛА, куда попали, детали