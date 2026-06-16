Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе стабилизируется. Где есть топливо в свободной продаже 16 июня, какова ситуация с горючим на полуострове и в других регионах России?

Что с топливом в Севастополе 16 июня, где есть в свободной продаже

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что 16 июня бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и АИ-100, а также дизтопливо марки Ultra будет в свободной продаже на восьми АЗС «АТАН».

Бензин марки АИ-92 есть на заправках на Качинском и Камышовом шоссе, улице Горпищенко, Столетовском проспекте, а также на заправках в селе Гончарном, городах Балаклава и Инкерман.

АИ-95 доступен на Качинском и Камышовом шоссе, улице Горпищенко, Столетовском проспекте и в селе Гончарном.

Высокооктановый бензин АИ-100 есть в свободной продаже на АЗС «АТАН» на Камышовом шоссе, д. 7В.

Дизтопливо продается на АЗС на Качинском и Камышовом шоссе, улице Горпищенко, Столетовском проспекте и в селе Гончарном.

На АЗС «ТЭС» продолжается продажа топлива по QR-кодам, отметил Развожаев. Однако есть и изменения.

«Важно: на двух АЗС „ТЭС“ („близнецы“ на 259-м км трассы „Таврида“) сегодня свободная продажа топлива. На всех АЗС „ТЭС“ сегодня в свободной продаже „ДТ Ультра“. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — подчеркнул Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какова ситуация с бензином и дизелем в Крыму 16 июня

15 июня в Минэнерго объявили, что в особом режиме координируют работу по обеспечению сельского хозяйства горючим в период сезонных полевых работ. Координацию осуществляют совместно Минэнерго, Минсельхоз и ФАС России и органы исполнительной власти в субъектах РФ.

«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, в воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — подчеркнули в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.

По данным Крымского информационного агентства, 16 июня бензин и дизельное топливо есть в свободной продаже на 39 АЗС в Симферополе. Отпускают горючее марок АИ-92, АИ-95, АИ-95+ и АИ-100, а также ДТ Ultra и сжиженный природный газ.

Как изменяется ситуация с топливом в других регионах России

«Татнефть» официально ввела ограничения на отпуск горючего на всех своих АЗС в России. Меры называют временными. Ранее в СМИ распространились сведения, что в Москве и Санкт-Петербурге на заправках «Татнефти» отпускают только 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 и не более 40 литров дизеля на одну машину.

«На данный момент на всей сети АЗС „Татнефти“ введены ограничения», — сообщает горячая линия компании.

Кроме лимитов на отпуск топлива, которые могут различаться в разных регионах, действуют ограничения и по оплате — принимаются только наличные.

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